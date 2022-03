Guarda-redes do PSG acolhe três dezenas de ucranianos refugiados

Keylor Navas transformou um dos espaços de lazer da habitação, situada em Paris, numa espécie de alojamento

Um caso superlativo de altruísmo e solidariedade. Keylor Navas, guarda-redes costa-riquenho do Paris Saint-Germain (Ligue 1), acolheu 30 cidadãos ucranianos fugidos da guerra do país na própria casa localizada em Paris, capital de França.

O acolhimento, noticiado e confirmado pelo jornal "Sport" e pela rádio "RMC Sport" foi possibilitado pela colocação de várias camas numa sala de cinema da habitação de Navas e contempla igualmente doação de roupa e alimentação.

"Podemos ajudar crianças, alguns acompanhados pelas mães, outros sozinhos que chegaram apenas com a roupa que têm no corpo, a única que puderam levar com eles [desde a Ucrânia]", disse Andreas Salas, esposa do guarda-redes do PSG.

O transporte, refere o "Sport", foi feito por uma associação sediada em Barcelona, que, após levar alimentos para Cracóvia (Polónia), onde estão vários ucranianos fugidos da guerra, trouxe as 30 pessoas e deixou-as, em Paris, à guarda de Navas.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, pelo menos, 1 081 civis morto, incluindo 93 crianças, e 1 707 feridos, entre eles 120 menores, e provocou a fuga de mais dez milhões de pessoas, das quais 3,7 milhões para países vizinhos, segundo a ONU.