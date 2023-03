Guarda-redes do Peru regressa à seleção após confrontos em Madrid

O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol já anunciou que o guarda-redes Pedro Gallese saiu da esquadra após ter prestado declarações, não tendo recebido qualquer acusação.

Alguns jogadores e membros da seleção peruana confrontaram-se na noite de segunda-feira com agentes da Polícia Nacional espanhola, destacada para a segurança durante uma receção organizada por adeptos daquela seleção, num hotel em Madrid.

Segundo fontes policiais e de acordo com as imagens gravadas por testemunhas no local, alguns jogadores peruanos passaram o perímetro de segurança estabelecido pela polícia para saudar os adeptos que se encontravam à porta do hotel onde se concentra a seleção.

Nesse momento, de acordo com as testemunhas, os agentes da Unidade de Intervenção Policial (UIP), mais conhecida como antimotim, informaram que estes deviam retroceder até à porta do hotel, o que deu origem a alguns empurrões e agressões entre polícias, elementos da delegação peruana e adeptos.

Nos vídeos difundidos pelas redes sociais foi possível observar que os jogadores peruanos Pedro Gallese, Álex Varela e Yoshimar Yotún foram alguns dos envolvidos no incidente, sendo que dos quatro, apenas o guarda-redes Gallese saiu da esquadra até ao momento, sem ter recebido qualquer acusação.

"O Consulado Geral do Peru em Madrid informa que o jogador Pedro Gallese saiu recentemente da esquadra policial onde prestou declarações, sem acusações", pode ler-se numa nota publicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.

Fontes da seleção peruana, em declarações à agência EFE, classificaram o incidente de "confuso" e indicaram que, através dos vídeos difundidos, estão a tentar clarificar a situação. Entretanto, a Federação Peruana de Futebol (FPF) lamentou a situação, garantindo estar a acompanhar Gallese.

"A Federação Peruana de Futebol lamenta os factos ocorridos em Madrid, onde se realizava o tradicional abanar da bandeira em apoio à "LaBicolor". A FPF é totalmente solidária e tem demonstrado apoio ao selecionado Pedro Gallese, a quem temos acompanhado desde o incidente no exterior do hotel de concentração da seleção, antes do particular com Marrocos. Dessa forma, reiteramos que somos respeitosos para com as autoridades e procedimentos de cada país que visitamos. Por esta razão, estamos à plena disposição dos organismos de controlo interno e externo para ajudar a esclarecer o sucedido. Apelamos à calma e tranquilidade dos nossos adeptos e expressamos a nossa rejeição à violência. Continuaremos a promover o respeito mútuo e iremos assegurar a integridade e os direitos de Pedro Gallese e de todos os nossos selecionados, equipa técnica e equipa de trabalho", pode ler-se em comunicado.

Igualmente na segunda-feira, a Polícia Municipal de Madrid deteve um empregado do hotel no qual está instalada a seleção de Marrocos, acusado de ter publicado no seu perfil do Instagram comentários racistas contra a comitiva marroquina.

As seleções do Peru e de Marrocos defrontam-se a partir das 20h30, em Madrid, em encontro particular.