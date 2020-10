Guarda-redes do Everton sob vigilância de guarda-costas após lesão de Van Dijk

Ameaças a Jordan Pickford, por ter lesionado Virgil van Dijk terão obrigado a medida de segurança privada.

O guarda-redes Jordan Pickford, do Everton, estará a ser protegido por guarda-costas, contratados na sequência de ameaças protagonizadas por adeptos fanatizados, que se insurgem contra o facto de aquele ter lesionado - e afastado dos relvados durante muitos meses - Virgil van Dijk, defesa do Liverpool.

A notícia é avançada pelo Daily Mail, mas replicada por vários outros órgãos de comunicação social ingleses, e refere que tanto o guardião como a sua família estão constantemente vigiados por seguranças privados.

Após o jogo, realizado no passado dia 17, que terminou com empate a duas bolas no terreno do Everton, o treinador do Liverpool deixou críticas severas ao comportamento do jogador. Jurgen Klopp exigiu que o lance foi disciplinarmente revisto, até porque o árbitro entendeu que o lance não era punível com a expulsão de Pickford.