Guarda-redes do Everton "ameaçado com faca" por ladrões

Robin Olsen, guarda-redes do Everton

Residência de Robin Olsen foi assaltada no sábado.

A imprensa britânica revelou esta quarta-feira que a residência de Robin Olsen, guarda-redes do Everton (cedido pela Roma), em Inglaterra, foi assaltada no sábado.

De acordo com o Daily Mail, os assaltantes ameaçaram o internacional sueco "com uma faca" e escaparam com "joalharia" e um "relógio de luxo".

As autoridades já estão a investigar a ocorrência e o Everton ofereceu apoio psicológico ao futebolista e respetiva família - esposa e filhos -, que estava com o Olsen aquando do assalto.