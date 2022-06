Guarda-redes de 20 anos que defendeu penálti de Ronaldo é reforço do Southampton

Gavin Bazunu, reforço do Southampton

O Southampton, depois de ter perdido Fraser Forster a custo zero para o Tottenham, anunciou esta sexta-feira os substitutos na baliza: Mateusz Lis e Gavin Bazunu, que chega a troco de cerca de 14 milhões de euros e assinou um contrato válido até 2027.

Bazunu, de 20 anos, deixou o Manchester City, onde fez parte da formação mas nunca conseguiu estrear-se, tendo sido emprestado nas duas últimas temporadas ao Rochdale e Portsmouth, na terceira divisão inglesa.

O promissor guarda-redes já é internacional irlandês (dez jogos), tendo defendido uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo em setembro de 2021, no Portugal-Irlanda da fase de qualificação para o Mundial do Catar, que terminou com uma vitória lusa por 2-1.

Já Lis é um guarda-redes polaco de 25 anos que deixou os turcos do Altay e também vai discutir uma vaga entre os postes da baliza dos saints em 2022/23.