Guarda-redes da Juventus terá dito "não" à Premier League

Szczesny terá fechado as portas a um regresso a Inglaterra.

Wojciech Szczesny, guarda-redes da Juventus, seria um dos nomes elegidos pelo Tottenham para reforçar o plantel para a próxima temporada.

No entanto, de acordo com o jornal italiano "La Gazzeta dello Sport", o guarda-redes polaco terá fechado as portas a um possível regresso a Inglaterra, onde teve uma longa passagem pelo Arsenal, com o Brentford pelo meio.

Szczesny tem contrato com a "Vecchia Signora" até 2024, com mais um de opção, e é um dos intocáveis do treinador Massimiliano Allegri. Ainda segundo o "La Gazzeta dello Sport", o guardião de 32 anos apenas considera uma última aventura na MLS antes do fim da carreira.

O Tottenham, recorde-se, está a lutar pelos lugares europeus na Premier League.