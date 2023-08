Guarda-redes da equipa de Diogo Leite entra para a história da Bundesliga

Union de Berlim bateu o Mainz por 4-1 e Frederik Ronnow tornou-se o primeiro guardião a parar duas grandes penalidades num mesmo encontro do principal escalão do futebol alemão

Frederik Ronnow, guarda-redes do Union de Berlim, entrou para a história da Bundesliga este último domingo, no encontro com o Mainz que a equipa de Diogo Leite acabou por vencer, por 4-1.

Segundo informação do clube da capital alemã, o dinamarquês tornou-se no primeiro guarda-redes a travar duas grandes penalidades num mesmo jogo do principal campeonato germânico.

Diogo Leite fez os 90 minutos da partida referente à primeira jornada da Bundesliga.

