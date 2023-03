Guarda-redes condenado por homicídio torna-se mental coach

Bruno, ex-Atlético Mineiro e Flamengo, anunciou que quer ajudar jogadores e equipas no aspeto mental.

Bruno Fernandes de Souza, ex-guarda-redes brasileiro condenado em 2013 a uma pena de prisão de 22 anos e três meses pelo sequestro, homícidio e ocultação do cadáver da ex-namorada Elisa Samúdio, anunciou nas redes sociais que tornou-se num mental coach.

Aos 38 anos, o antigo guarda-redes do Atlético Mineiro e do Flamengo decidiu focar-se no desenvolvimento mental dos jogadores, após já ter realizado estudos intensivos na matéria.

Bruno encontra-se em liberdade condicional desde janeiro, após já ter beneficiado de um regime de prisão semi-aberto a partir de 2018, o que lhe permitiu continuar a praticar futebol a um nível amador.