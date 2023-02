Guarda-redes brasileiro de 21 anos encontrado sem vida em casa

Jian Kayo representava o Ituano, que entrou em campo e dedicou-lhe a vitória.

Jian Kayo, guarda-redes de 21 anos que representava o Ituano, do Brasil, foi encontrado morto em casa no passado sábado, sem que tenham sido divulgadas as causas do trágico desfecho.

"Com muita tristeza e consternação, o Ituano Futebol Clube comunica o falecimento do atleta Jian Kayo Gomes Soares. O seu corpo foi encontrado sem vida, na sua residência, na noite de sábado, dia 18", referiu o emblema canarinho em comunicado.

"Chegou aos sub-20 do Ituano, em 2021, e foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, na Taça São Paulo e também no Paulista de 2022. Promissor e de qualidade, foi promovido ao plantel de profissionais para 2023. Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando as nossas orações para ele, a sua família e amigos. O Ituano está a prestar todo o apoio e atenção necessários aos familiares, neste momento de profunda dor", completou.

Depois da triste notícia, o Ituano foi a jogo e venceu o Santo André, por dois golos sem resposta, para o Campeonato Paulista. Eduardo Person, autor do segundo golo, foi eleito o melhor em campo. "Eu faria qualquer coisa para trocar esse troféu superficial para poder ter o Jian para comemorar com a gente no balneário. Acho que todos os dias o mais importante é a gente tentar ser um filho melhor, uma pessoa melhor, dizer às pessoas que as amamos", disse.