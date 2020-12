Guarda-redes a quem Messi marcou recebem cerveja gratuita: "Duas são mais do que suficiente"

Publicidade da Budweiser celebra o feito do argentino, que conseguiu 644 golos por um só clube, superando Pelé

O jogo de Messi com o Valhadolid permitiu ao argentino chegar aos 644 golos pelo Barcelona, superando o registo de Pelé, que era o atleta com mais clubes como jogador sénior num só clube.

Para celebrar o feito, a Budweiser, marca de cervejas, criou exemplares únicos com os números dos tentos de Messi. Para aumentar o mediatismo da campanha enviou aos 160 guarda-redes que Messi fez golos um ou mais cervejas... consoante os golos que estes sofreram.

Buffon, nas redes sociais, parabenizou o argentino pelo feito, mas dispensa ter mais do que as duas bebidas que lhe enviaram: "Estes são os meus dois pequenos presentes. Representam os golos 514 e 515 da carreira de Messi no Barcelona. Recordo estes dois golos porque me causaram muito sofrimento, já que permitiram ao Barcelona vencer-nos por 3-0 [na fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/2018]. Mas não posso negar a grandeza de Messi e do Barcelona, especialmente naquela noite. O meu único desejo é que a minha coleção termine por aqui. Ok, Lionel? Conto contigo, duas são mais do que suficiente."