"Guarda de honra do Atlético de Madrid? Os italianos não estão habituados a isso..."

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, não está preocupado com a possibilidade de o Atlético de Madrid não fazer o "pasillo" no jogo de domingo (20h00) entre as duas equipas.

Atlético de Madrid não deverá fazer guarda de honra ao campeão: "Nós, os italianos, não estamos habituados a isso. Cada um deve fazer como acha melhor. Respeitamos o Atlético de Madrid, é um clube vizinho, amigo. Tenho muito respeito pelo seu treinador e pelos seus adeptos. Se o fizeram, perfeito. Se não, o nosso respeito por eles mantém-se."

Possibilidade de terminar a carreira depois de deixar o Real Madrid: "Se tudo correr bem, gostaria de ficar até aos 80 anos aqui. Porque não? No dia em que deixar o Real Madrid, posso terminar a carreira. Desfrutei muito. E orientar uma equipa melhor no Mundo será complicado. Não creio que haja um clube maior do que este. Terminar a carreira no Real Madrid seria acabar da melhor forma. Mas ainda quero ficar muitos anos, ganhar muitos títulos, desfrutar da cidade e do clube. E depois ser avô, marido, adepto..."