Grupo que dirige Manchester City já ofereceu mais de 180 milhões pelo Atlético Mineiro

City Group procura clube-irmão na América do Sul. Proposta não agradou totalmente à direção do atual campeão brasileiro

O City Football Group, proprietário do Manchester City, pretende alargar o seu contingente para a América do Sul, tendo o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, já recebido uma proposta no valor de mil milhões de reais, cerca de 180,5 milhões de euros. Para já, a resposta não foi favorável.

De acordo com o "Globo Esporte", a direção do emblema brasileiro quer à volta do dobro, considerando a proposta inicial ainda demasiado baixa. A mesma tem em vista a aquisição de 51% de uma futura Sociedade Anónima do Futebol (SAF) - o equivalente a uma Sociedade Anónima Desportiva -, ainda por constituir.

Em claras dificuldades financeiras, o Atlético Mineiro estuda a criação de uma SAD. Nesse sentido, a direção estaria aberta a parceiros e a novos sócios, como seria o grupo do Manchester City, detentor de parte de outros clubes em todo o Mundo.

New York City e Melbourne City são outros clubes que funcionam na mesma base do Manchester City e, agora, o City Football Group quer aumentar a sua rede no futebol mundial, com um clube mais forte do que o Montevideo Torque City, um dos emblemas da América do Sul que os responsáveis do grupo consideram demasiado pequeno para as suas intenções.