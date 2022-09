Grupo que detém o Manchester City prepara-se para investir no Brasil

O City Football Group lançou uma oferta de compra ao Bahia.

O City Football Group (CFG), que detém emblemas como o Manchester City (Inglaterra), Girona (Espanha) e Troyes (França) prepara-se para adquirir outro emblema, desta vez no Brasil.

De acordo com o jornal The Mirror, numa informação confirmada pelos espanhóis do AS, o grupo lançou uma oferta de compra ao Bahia, atual terceiro classificado da segunda divisão brasileira.

O grupo prepara-se para investir à volta de 196 milhões de euros na compra de 90% do emblema, que se sagrou campeão brasileiro por duas vezes na sua história e está perto de se tornar no 13º clube pertencente ao CFG.

A oferta ainda aguarda a aprovação dos atuais proprietários do Bahia mas o sentimento geral é de que a operação vai mesmo ser concretizada, uma vez que a proposta do CFG é bastante superior à avaliação feita recentemente pelo presidente Guilherme Bellintani, que avaliou o clube em cerca de 127 milhões de euros.

