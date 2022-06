Grupo mexicano adquire emblema da segunda divisão espanhola

Orlegi Sports detém também ações nos mexicanos do Santos Laguna e Atlas

O Sporting Gijón, 17º classificado da última da segunda divisão espanhola, anunciou esta terça-feira que o grupo mexicano Orlegi Sports chegou a acordo para adquirir a maioria das ações da SAD do clube.

Derivado da compra, o Gijón anunciou que Alejandro Gutiérrez, presidente do Conselho de Administração do grupo, que também detém ações nos mexicanos do Santos Laguna e Atlas, vai passar a exercer funções de CEO, sendo que a restante estrutura diretiva do clube será anunciada em breve.

"A aquisição da Ortegi salienta o compromisso de desenvolvei o máximo potencial do Sporting Gijón como clube, de contribuir para o treino de mulheres e homens que integram as categorias de base e também de construir uma comunidade com valores partilhados na cidade de Gijón", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema nas redes sociais.

A Orlegi Sports é uma companhia especializada em gestão e administração de organizações desportivas.