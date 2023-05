Grupo dono do PSG negoceia entrada no Santos

O QSI, do Catar, está em conversações com o clube brasileiro

O QSI (Qatar Sports Investment), grupo investidor do Catar que é proprietário do PSG, está em conversações com o Santos para entrar também no clube brasileiro.

O QSI já tem uma participação no Braga, negoceia ainda com o Málaga, e procura extender o seu raio de ação, influência e diversificar a carteira de investimentos.

O Santos é considerado uma boa porta de entrada na América do Sul.

O Santos, contudo, não pretender converter-se em SAD (SAF, no Brasil). Dessa forma, em estudo está um modelo de negócio diferente. Terá sido o pai de Neymar a aproximar as duas partes.

Recorde-se que o grupo dono do Manchester City, o Grupo City, já entrou no futebol brasileiro, por intermédio do Bahia, orientado por Renato Paiva.