Grupo do Chelsea compra maioria do capital do Estrasburgo

Todd Boehly quer um grupo à imagem daquele que detém o Manchester City.

O BlueCo, consórcio de investidores que adquiriu o Chelsea em maio de 2022, chegou agora a acordo para comprar o Estrasburgo, cuja equipa sénior masculina joga no primeiro escalão do futebol francês.

"O objetivo é fazer do Estrasburgo um clube mais ambicioso e competitivo no cenário de um futebol mundial que está a mudar consideravelmente, com a chegada de investidores estrangeiros em muitos clubes franceses", pode ler-se no comunicado da BlueCo, consórcio de investidores liderado por Todd Boehly, que agora comprou o clube da Alsácia.

"Este investimento estratégico alargará a nossa presença no futebol europeu, a juntar à nossa experiência no Chelsea. Acreditamos que estamos a criar uma grande oportunidade para partilhar conhecimentos entre todos", refere ainda o comunicado.

Recentemente associado ao Rio Ave, o empresário norte-americano pretende reproduzir o modelo do City Football Group, grupo que detém o Manchester City e possui igualmente vários clubes espalhados pelos quatro cantos do mundo.

Leia também Internacional Dani Alves e a reação de Xavi à acusação de violação: "Quando o ouvi, chorei" Detido na prisão Brians 2, em Barcelona, desde o dia 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca catalã, a 30 de dezembro, o internacional brasileiro continua a aguardar pelo início do julgamento do caso, que está previsto para o outono.