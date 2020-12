Grupo de padres não quer que estádio do Nápoles deixe de se chamar San Paolo

Homenagem a Maradona no estádio San Paolo

A mudança de nome do Estádio San Paolo para Estádio Diego Armando Maradona é uma forte possibilidade, mas com a qual nem todos concordam. Um grupo de padres de Nápoles quer que o nome do santo continue na designação e sugere uma fusão entre os dois nomes.

Um grupo de padres escreveu uma carta ao arcebispo de Nápoles de forma a tentar impedir a mudança de nome do Estádio San Paolo para Estádio Diego Armando Maradona. De acordo com o Il Matino, os sacerdotes defendem uma fusão entre os dois nomes, mas afirmam que o nome do santo não deve ser retirado.

"O Estádio San Paolo deveria manter o nome do santo que nos trouxe Jesus. Com humildade, sentimos a responsabilidade de vos dizer isto. Todos concordamos com uma coisa: não queremos apagar a história. Seria bom nomear o estádio San Paolo-Maradona, como em Milão onde há o San Siro-Meazza", escrevem os padres.

A hipótese da alteração do nome surgiu após a morte do antigo jogador dos napolitanos.