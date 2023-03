Grupo de ativistas quer expulsão da Bielorrússia do apuramento para o Euro'2024

Redação com Lusa

Entregou esta sexta-feira à UEFA uma petição assinada por 17 mil pessoas.

Um grupo de ativistas pelos Direitos Humanos entregou esta sexta-feira à UEFA uma petição assinada por 17 mil pessoas para excluir a Bielorrússia da fase de qualificação para o Euro'2024 de futebol.

Os ativistas manifestaram-se em frente à sede da organização, em Nyon, na Suíça, onde protestaram contra a presença na competição da seleção bielorrussa, que defronta a seleção suíça no próximo sábado, na cidade sérvia de Novi Sad.

Os manifestantes exibiam faixas pedindo a libertação do prémio Nobel da Paz, Alés Bialiatski, e cartolinas vermelhas a exigir a expulsão da seleção bielorrussa das eliminatórias do torneio, cuja fase final será disputada no próximo ano, na Alemanha.

Por força das imposições da UEFA, a equipa da Bielorrússia vai realizar todos os jogos como visitada em terreno neutro e sem a presença de público.

Este protesto surge uma semana depois de vários membros do Parlamento Europeu, deputados e organizações suíças terem pedido à UEFA que cancelasse a participação da seleção bielorrussa na maior competição de futebol do continente.

De notar que a Bielorrússia tem sido um aliado incondicional da Rússia desde que esta invadiu a Ucrânia e durante a guerra que mantém há um ano em território ucraniano, em violação clara de todas as normas do Direito Internacional.

Na sequência da guerra, a seleção russa foi afastada de todas as competições oficiais da UEFA e da FIFA e não poderá participar no apuramento para o Euro'2024.