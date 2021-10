Grupo de acionistas do Bayern quer fim da publicidade da Qatar Airways

Os estatutos do Bayern, para uma mudança deste tipo, exige uma maioria de três quartos dos acionistas

Um dos principais patrocinadores do Bayern é a companhia aérea Qatar Airways. É, mas pode deixar de ser em breve. Um grupo de acionistas do clube alemão pretende levar à Assembleia Geral, marcada para 25 de novembro, uma moção que visa terminar o acordo comercial com a empresa do Catar. cujos placards estão espalhados pelo estádio e centro de treinos. A confirmar-se, a marca desaparecerá do Allianz Arena e do centro de treinos.

"Ao trabalhar com a companhia estatal do Catar, o Bayern está a ajudar, ativamente, a desviar as atenções de todas as atrocidades cometidas e, ao mesmo tempo, espalhar a imagem moderna e cosmopolita do país, que não é a correta", referiu Michael Ott, acionista do clube desde 2007, à publicação Kicker.

