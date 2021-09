Antes de deixar os colchoneros rumo ao Barcelona, Griezmann, recorde-se, era o dono da sete.

Especulou-se muito em torno do número da camisola que Antoine Griezmann iria vestir neste regresso ao Atlético de Madrid e esta quarta-feira foram dissipadas todas as dúvidas: o francês irá ficar com a camisola oito, mantendo-se a sete nas mãos de João Félix.

Hoje, fez o primeiro treino em Madrid.