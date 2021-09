Griezmann teria arrecadado 95 milhões de euros em cinco anos no Barcelona

Antoine Griezmann, avançado do Atlético de Madrid

Jornal espanhol "Sport" revelou este domingo os valores do contrato de Griezmann com o Barcelona.

Emprestado pelo Barcelona ao Atlético de Madrid no último dia da janela de transferências, Griezmann tinha na equipa catalã uma série de cláusulas que aumentavam o seu salário ano a ano. A revelação dos valores em torno contrato do avançado francês foi feita este domingo pelo jornal espanhol "Sport".

De acordo com a fonte, Griezmann recebeu no primeiro ano 17 milhões de euros brutos, com acréscimo de um milhão de euros a cada nova época. Nesta, o avançado teria o salário elevado para a casa dos 19 milhões, enquanto nas duas seguintes, até aos cinco anos, teria 20 e 21, respetivamente.

Com os três anos de contrato suspensos, o Barcelona economizou 60 milhões de euros com a transferência.