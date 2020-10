"Griezmann não está contente no Barcelona", afirma Didier Deschamps

Selecionador francês foi crítico para com as opções táticas do treinador do Barcelona, Ronald Koeman

O selecionador francês Didier Deschamps demonstrou, esta segunda-feira, preocupação pelo estado anímico do avançado do Barcelona, Antoine Griezmann, e assegurou que o jogador não está satisfeito com as opções táticas do treinador Ronald Koeman.

"Estou convencido de que, atualmente, não está contente com a sua situação no Barcelona. Se fizesse comentários a propósito, julgo que o Koeman não ficaria contente em ouvi-lo. (...) Griezmann está a jogar na ala direita agora, mas não entendemos o facto de ele não estar a jogar numa posição mais central no ataque", afirmou Deschamps, em conferência de Imprensa.

Na seleção francesa, o habitual titular Antoine Griezmann é colocado por Deschamps como segundo avançado, mas Ronald Koeman só o utilizou como extremo direito na fase inicial do campeonato espanhol.

Griezmann alinhou no onze inicial do Barcelona contra o Sevilha, no passado fim de semana, embora tenha sido substituído no decorrer da partida devido ao (menor) rendimento apresentado. "Teve duas oportunidades e, com a sua qualidade, teria que haver marcado em alguma dessas jogadas", justificou o técnico.

Antoine Griezmann está neste momento no estágio da seleção francesa de preparação do embate amigável contra a Ucrânia, agendado para esta quarta-feira (20h10) e do jogo com Portugal, relativo à Liga das Nações e que se realiza no próximo domingo (19h45), em Paris.