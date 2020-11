Griezmann: "Está na hora de pôr as coisas no sítio. Estou há muito tempo a aguentar..."

O avançado francês vai ser o protagonista do Universo Valdano e no vídeo publicado para antever o programa, Griezmann deixou no ar que vai falar sobre todas as acusações que lhe têm feito.

Antoine Griezmann vai ser, esta segunda-feira, o protagonista do Universo Valdano e o programa, através de um vídeo nas redes sociais, já mostrou alguns dos temas que vão ser falados.

"Desde que cheguei, desde a minha apresentação que não falo. Como disse nesse dia, eu não queria falar fora, apenas no campo. Porque eu sou assim, eu sou melhor com a bola nos pés. Mas está na hora de pôr as coisas no sítio, não? Porque já estou há muito tempo a aguentar as coisas, comentários e já disse que chega", disse o jogador do Barcelona.

Ao que tudo indica, Antoine Griezmann vai falar da sua visão sobre o que está a acontecer no Barcelona, a sua saída do Atlético de Madrid e a sua relação com Lionel Messi.