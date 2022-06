Griezmann descarta saída do Atlético de Madrid

Apontado ao Athletic de Bilbau, o avançado partilhou uma notícia sobre a sua intenção de ficar no Atlético.

Protagonista de um regresso ao Atlético de Madrid aquém das expetativas após ser contratado ao Barcelona, Griezmann tem sido associado à saída do emblema colchonero, mas o próprio fez questão de colocar um ponto final nos rumores de uma forma original. Utilizando a sua conta de Twitter, o internacional francês partilhou uma notícia que dava conta da sua intenção de permanecer no Atlético e recuperar o seu melhor nível, utilizando emojis de aplausos como comentário.

Autor de apenas oito golos em 39 jogos pelos colchoneros no primeiro de dois anos de empréstimo, o avançado foi ofuscado pelos concorrentes Luis Suárez, João Félix e Correa e, em Espanha, chegou a especular-se que Diego Simeone estaria a ponderar encerrar mais cedo o acordo com o Barcelona.

O mau momento vivido nos rojiblancos em 2021/2022 motivou uma sondagem por parte do empresário Iñaki Arechabaleta, que queria juntar Griezmann a Marcelo Bielsa no lote de trunfos eleitorais na corrida à presidência do Atlético de Bilbau. Certo é que, com a saída de Suárez, o francês terá mais oportunidades de voltar à ribalta em Madrid.