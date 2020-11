Griezmann abre o livro: "Como não falo, torno-me um alvo fácil no Barcelona"

Avançado francês confessa desagrado pelas constantes críticas nos catalães e que Messi quando o viu disse: "Estou tramado".

Antoine Griezmann está no Barcelona desde julho de 2019 e foi contratado ao Atlético de Madrid por 120 M€. Tem-se pautado pela discrição, sem alimentar grandes polémicas, porém revelou em entrevista o cansaço pelas críticas. "Desde a minha apresentação que quero deixar algumas coisas bem claras. Aceito críticas, porque sei que não estou no melhor momento da carreira. No entanto, preciso da ajuda de todos. Como não falo, torno-me um alvo fácil no Barcelona. Num ano e meio tive três treinadores, cada um com o seu estilo, veio a pandemia... Não fica fácil adaptarmo-nos. Há, inclusivamente, candidatos à presidência que falam sobre mim. Já me chega o meu trabalho para ter de pensar se me consideram ou não uma boa contratação", explanou ao "Universo Valdano".

O campeão do mundo por França até contou um episódio curioso. "Podem ter havido comentários negativos na Imprensa e no próprio balneário quando cheguei porque tinha rejeitado o Barcelona no passado, mas queria resolver isso no campo. Lembro-me que o Messi me disse que estava 'lixado pela primeira vez na carreira', mas que ia comigo 'até à morte' porque eu estava na equipa dele. Só lhe pedi desculpa", lembra, falando numa relação de "máximo respeito" com o argentino, jogador que chegou a ser criticado pelo antigo representante de Griezmann.

Considerando que a chegada a Madrid, numa equipa campeã, não foi fácil porque "todos berravam", salta do Atlético de Madrid para a última época de Barcelona: "Devo muito a Valverde, porque me trouxe para o clube. Pedia para jogar mais no espaço, na frente, mas ele insistia que eu devia estar na esquerda. Com Quique Setién tinha uma relação normal. Os meus pais até me diziam para perguntar-lhe porque não jogava. Uma vez veio perguntar-me até quando iria ficar furioso por não jogar. Continuo com raiva."