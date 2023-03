Grémio teve de ir a penáltis, mas passou à final do Campeonato Gaúcho

Luis Suárez marcou um dos penáltis. O Grémio passou à final, deixando pelo caminho o Ypiranga.

Depois de perder na primeira mão por 2-1, o Grémio recebeu o Ypiranga, este sábado, e venceu também por 2-1, o que ditou o desempate através de grandes penalidades. Nesse capítulo, a equipa de Porto Alegre foi mais forte e venceu por 5-4 - o reforço Luis Suárez apontou com sucesso um dos penáltis -, apurando-se para a final do Campeonato Gaúcho.

O Ypiranga esteve mesmo a vencer, com um golo de Mossoró, aos 58 minutos. Thaciano, aos 61', e Bruno Alves, aos 78' marcaram para o Grémio.

Na outra meia-final do estadual do Rio Grande do Sul, o Internacional e o Caxias jogam a segunda mão, às 22h00 de domingo. No primeiro jogo houve um empate a uma bola.