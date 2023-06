Grémio quer juntar um ex-FC Porto a Luis Suárez

Clube de Porto Alegre fez sondagem por Iturbe, que termina contrato com o Aris, da Grécia

Juan Manuel Iturbe, que passou pelo FC Porto, foi sondado pelo Grémio de Porto Alegre para se juntar a Luis Suárez no ataque da equipa.

Iturbe, de 30 anos, está em final de contrato com o Aris, da Grécia, e seria uma contratação sem custos para os brasileiros, que procuram um avançado rápido e com drible.

O internacional paraguaio jogou no Cerro Porteño, FC Porto, River Plate, Verona, Roma, Bournemouth, Torino, Club Tijuana, Pumas, Pachuca e nas duas últimas épocas esteve no Aris.

O Grémio tem ainda outros nomes em carteira, como Soteldo (do Tigres, emprestado ao Santos até final deste mês), ou Michael (do Al Hilal, com ordenado proibitivo).