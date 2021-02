Grémio-Palmeiras: os onze iniciais das equipas de Pepê e Abel Ferreira na final da Taça do Brasil

Avançado contratado pelo FC Porto, Pepê está confirmado no onze inicial do Grémio na final da Taça do Brasil.

As equipas do Grémio, do avançado Pepê, e do Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, já têm os onze iniciais para o jogo da primeira mão da final da Taça do Brasil. O jogo acontece às 0h00 desta segunda-feira, na Arena do Grémio, em Porto Alegre.

Grémio: Paulo Victor; V. Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; M. Henrique, Maicon e Jean Pyerre; Pepê, Alisson e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo e Zé Rafael; Rony, Raphael Veiga e Wesley; Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.