Grémio fecha contratação de Juan Manuel Iturbe

Antigo avançado do FC Porto vai jogar ao lado de Luis Suárez

O Grémio de Porto Alegre anunciou ter chegado a acordo com Juan Manuel Iturbe, avançado argentino-paraguaio que passou pelo FC Porto.

Iturbe vai realizar exames médicos e depois será oficializado como reforço, para municiar Luis Suárez no ataque do Grémio.

Com 30 anos, Juan Manuel Iturbe jogou nas últimas épocas na Grécia, no Aris. Antes atuou no Pumas, Pachuca, Club Tijuana, Roma, Torino, Bournemouth, Verona, River Plate, FC Porto e Cerro Porteño.