Grémio espera sinal de Luís Suárez para avançar com proposta

Clube brasileiro já conhece as condições exigidas, mas aguarda que o uruguaio se mostre recetivo

O Grémio de Porto Alegre já fez uma sondagem junto dos representantes de Luís Suárez e aguarda um sinal de recetividade do jogador uruguaio para avançar com uma proposta formal.

O clube brasileiro já sabe as condições exigidas e só espera para saber se o jogador de facto está interessado em jogar no clube.

Enquanto isso não acontece, segundo o Globo Esporte o Grémio já está em contacto com investidores para patrocinar o investimento no jogador de 35 anos que nos últimos meses, antes do Mundial, esteve no Nacional, do seu país.