Grémio e Palmeiras: CBF altera horário da final da Taça do Brasil para evitar aglomerações

Horário do jogo alterado no Brasil

Final da Taça do Brasil ente Grémio e Palmeiras teve horário alterado pela CBF para evitar aglomerações dos adeptos.

Com o Brasil a viver dias difíceis devido à pandemia provocada pelo coronavírus (já são mais de 250 mil mortos no país), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu um pedido do Governo do Rio Grande do Sul, e alterou o horário da decisão da final da Taça do Brasil, entre Grémio e Palmeiras, para evitar aglomeração dos adeptos.

Inicialmente, o jogo estava agendado para às 16h (horário do Brasil) deste domingo, mas passou para às 21h - 0h00 de segunda-feira, em Portugal. A segunda mão, em São Paulo, no domingo (7 de março) também teve o horário alterado para mais tarde, às 18h (21h de Portugal).

A partida irá colocar frente a frente o treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, e o avançado Pepê, do Grémio, novo reforço do FC Porto até 2026.