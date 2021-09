Grémio, de Scolari, pede ajuda divina para dar a volta aos resultados negativos

Padre rezou antes do jogo do Grémio

O Grémio recebe o Ceará no próximo domingo (12), às 15h00, e conta com a fé para reverter situação delicada.

Na 18.ª posição na classificação, dentro da zona de despromoção, o Grémio resolveu pedir a ajuda divina para melhorar a situação no campeonato brasileiro. A equipa do técnico Luiz Filipe Scolari recebeu este sábado um padre no CT Presidente Luiz Carvalho. Jogadores e comissão técnica reuniram-se para um momento de oração.

Don Adilson Busin, bispo auxiliar de Porto Alegre e Capelão da Arena do Grémio, foi convidado para rezar com o grupo antes do jogo com o Ceará, às 15h00 do próximo domingo (12). O sacerdote conversou com os jogadores e funcionários e todos rezaram juntos um Pai Nosso.

A equipa folga na tabela este final de semana por conta do adiamento da partida contra o Atlético Mineiro, a pedido do clube de Belo Horizonte, que cedeu Hulk para o técnico Tite.