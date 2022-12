Grémio aguarda oficialização de Luis Suárez, mas a camisola 9 já esgotou

No Brasil fala-se em acordo com o uruguaio, que poderá ser anunciado na próxima semana

O futuro de Luis Suárez está cada vez mais perto de passar pelo Brasil e em particular pelo Grémio de Porto Alegre, escrevem os meios daquele país.

O Grémio já terá chegado a um acordo com o experiente avançado uruguaio de 35 anos e a oficialização deverá ocorrer na próxima semana. O vínculo deverá ser de duas épocas.

Depois do sucesso no Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, Luis Suárez manteve a forma até ao Mundial no seu clube do coração, o Nacional.

Entretanto, na loja do clube o número sete já esgotou. Os adeptos não perderam tempo e foi uma corrida ao terceiro equipamento, que é da cor da camisola da do Uruguai, com o número 9 e o nome Suárez nas costas. A febre levou a que a loja do clube ficasse sem mais noves para estampar.