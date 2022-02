Greenwood vai continuar detido por mais 24 horas para interrogatório

Jogador inglês "continuará a ser interrogado, uma vez que os magistrados autorizaram uma prorrogação do prazo até amanhã". Vítima "continua a receber apoio especializado"

Detido, no passado dia 30 de janeiro, por ser suspeito de agressão sexual e ameaças de morte à namorada, Mason Greenwood vai continuar sob custódia policial até à próxima quarta-feira para mais rondas de interrogatório sobre as acusações.

"Os detetives receberam mais tempo adicional para falar com um homem de 20 anos [Mason Greenwood], que foi preso por suspeita de violação e agressão a uma mulher. O suspeito foi detido sob custódio na tarde de domingo [último]. (...) Continuará a ser interrogado, uma vez que os magistrados autorizaram uma prorrogação do prazo até amanhã [2 de fevereiro]. Após as investigações feitas, foi detido por suspeita de agressão sexual e ameaças de morte", lê-se no comunicado emitido pela polícia de Manchester, citado pela "Sky Sports".

A força policial confirmou que procedeu à detenção de Greenwood, que não voltará a jogar pelo Manchester United caso não seja ilibado, "ao termos conhecimento de imagens e vídeos publicados nas redes sociais" por "uma mulher", namorada do avançado inglês, "a relatar incidentes de violência doméstica". A vítima, refere a polícia de Manchester, "continua a receber apoio [psicológico] especializado".

A namorada de Greenwood divulgou, na rede social Instagram, recorde-se, fotografias nas quais eram vísiveis danos corporais no rosto e nos membros. Após a detenção do atleta inglês de 20 anos, que deixou de ser mencionado nas plataformas digitais do Manchester United, essas publicações foram apagadas.

Entretanto, e como consequência deste caso, a empresa Nike findou o patrocínio a Greenwood e a EA Sports retirou-o do videojogo de simulação futebolística "FIFA 22".