Greenwood: um escândalo que o United temia e ainda as palavras de Ronaldo

Jogador do United foi suspenso, suspeito de violência doméstica.

A Polícia de Manchester deteve ontem, domingo, Mason Greenwood, futebolista do Manchester United, na sequência de eventuais crimes de agressão e de violação sobre a namorada, Harriet Robson. Greenwood ficou detido para interrogatório e está suspenso de treinar e de jogar pelo clube.

Este escândalo apanhou, aparentemente, toda a gente de surpresa, mas a imprensa inglesa garante esta segunda-feira que alguns traços da personalidade do avançado de 20 anos já tnham feito soar os alarmes em Old Trafford. O jornal "Daily Mail" fala em "má gestão do ego".

As festas realizadas durante o período de confinamento e a expulsão da concentração da seleção inglesa após ter, na companhia de Foden, convidado raparigas para o hotel são episódios recordados.

A publicação lembra mesmo uma recente entrevista de Ronaldo, na qual o português criticou a atitude dos jovens. "Não me refiro apenas ao futebol, esta nova geração vê a vida, o futebol e os problemas de maneira diferente", disse o português, que se estaria a referir a Greenwood, pouco disponível para ouvir os conselhos do craque.

Na rede social Instagram, recorde-se, Harriet Robson publicou, fotografias de nódoas negras e pelo menos um vídeo a sangrar, com a seguinte legenda: "Para todos os que querem saber o que Mason Greenwood realmente me faz." Num outro vídeo pode escutar-se uma gravação sonora em que o jogador parece forçar Harriet a ter relações sexuais.

A Polícia não confirmou a identidade do jogador, especificando apenas que se trata de um indivíduo de 20 anos "que foi detido para interrogatórios". O Manchester United emitiu depois um comunicado a esclarecer que Greenwood "não volta a treinar ou a jogar até novas informações".

O pai de Harriet explicou ao Mail Online que a polícia já tinha estado a falar com ela para tentar esclarecer o sucedido. "A Harriet disse-me que o telefone dela tinha sido hackeado. Nós dissemos-lhe para apagar as publicações, o que ela acabou por fazer, mas já tarde demais, porque já estava tudo cá fora", explicou o progenitor. "Conhecemos o Mason ainda antes de ele ter 20 anos. Há dois ou três anos que ele era parte da nossa família. A relação deles não era boa nos últimos meses. Ela está devastada com isto tudo", acrescentou.

Greenwood entrou nos red devils aos seis anos e, aos 17 anos e 353 dias, tornou-se no mais jovem de sempre em toda a história do clube a marcar um golo nas provas europeias. Aos 20 anos e quatro meses, tem agora 35 golos em 129 partidas na primeira equipa do clube onde alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Pela Inglaterra tem uma internacionalização.