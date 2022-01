Greenwood suspenso pelo United depois do escândalo de violência doméstica

Jovem avançado de 20 anos está em maus lençóis.

Mason Greenwood, uma das grandes promessas do futebol inglês e europeu, está envolvido numa grande polémica. As últimas informações indicam que o jovem avançado de 20 anos está suspenso por parte do Manchester United. "Mason Greenwood não vai regressar aos treinos nem disputar jogos até indicação contrária", comunicou o emblema inglês.

O jornal inglês The Mirror, recorde-se, noticiou este domingo que Mason Greenwood está envolvido numa investigação de violência doméstica, depois de a namorada do inglês, Harriet Robson, publicar várias imagens no Instagram, em que aparece com os lábios a sangrar e ainda com várias nódoas negras na cara e nas coxas.

Na primeira publicação que fez acerca do assunto, Harriet aparece num vídeo com o lábio sangrento e uma legenda a dizer: "Para todos os interessados em saber o que Mason Greenwood me faz de verdade". De seguida, publicou várias imagens das lesões que sofreu, alegadamente, às mãos do jovem avançado de 20 anos. Entretanto, todas as publicações da socialite, que tem mais de 300 mil seguidores na plataforma, foram apagadas da conta pessoal.

O Manchester United reagiu inicialmente ao escândalo: "Estamos cientes das imagens e alegações que circulam nas redes sociais. Não faremos qualquer comentário até os factos estarem estabelecidos. O Manchester United não condena violência seja de que tipo for".