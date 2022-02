Greenwood removido do FIFA 22

EA Sports decidiu afastar o jogador do vídeo jogo. Inglês foi suspenso pelo Manchester United

Na sequência das acusações de violência doméstica, Mason Greenwood foi removido do FIFA 22 pela EA Sports.

O jovem internacional inglês não está no plantel virtual do Manchester United a partir de hoje, tendo sido removido de todos os modos offline do jogo de simulação.

O Manchester United já reagiu ao escândalo que envolve o jovem jogador, afirmando em comunicado: "Estamos cientes das imagens e alegações que circulam nas redes sociais. Não faremos qualquer comentário até os factos estarem estabelecidos. O Manchester United condena toda a violência, seja de que tipo for".

Mason Greenwood está envolvido numa investigação de violência doméstica, depois de a namorada, Harriet Robson, publicar várias imagens no Instagram, em que aparece com os lábios a sangrar e ainda com várias nódoas negras na cara e nas coxas.