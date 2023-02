Greenwood recebeu chamada de Ten Hag após se ver livre das acusações

Futebolista terá o desejo de regressar ao Manchester United, mas o treinador deixou claro que essa é uma decisão que cabe ao clube tomar. Enquanto decorrem as investigações, Ten Hag ligou a Greenwood para se inteirar do estado físico e psicológico do avançado.

Erik ten Hag, treindor do Manchester United, ligou a Mason Greenwood para se inteirar do estado físico e psicológico do internacional inglês. O avançado continua ligado ao Manchester United, mas está afastado do clube há alguns meses, por ter sido acusado de agressão e violação pela ex-namorada. No início deste mês, o futebolista viu todas as acusações serem retiradas.

Assim sendo, o técnico neerlandês, de acordo com o jornal The Sun, conversou por telefone com Greenwood, um gesto que deixou o jovem agradado. No entanto, Ten Hag deixou claro que a decisão sobre o eventual regresso do jogador à equipa pertence ao clube e não ao treinador.

No mesmo dia em que as acusações foram retiradas, o Manchester United anunciou que iria "conduzir o seu próprio processo antes de determinar os próximos passos."