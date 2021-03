Greenwood lesiona-se e recebe dispensa da seleção sub-21 de Inglaterra

Redação com Lusa

Avançado do Man. United foi substituído por Todd Cantwell, médio do Norwich, no lote de eleitos de Aidy Boothroyd. Britânicos serão adversárias de Portugal no Europeu da categoria

O futebolista Mason Greenwood foi, esta terça-feira, dispensado da seleção inglesa de sub-21 devido a lesão e vai falhar, por isso, os jogos do Grupo D do Euro'2021, um dos quais diante de Portugal, informou a federação daquele país (FA).

Segundo a nota publicada no site oficial da FA, o avançado do Manchester United, de 19 anos, foi substituído nos convocados por Todd Cantwell, jogador do Norwich, que já integrou a comitiva inglesa que viajou, esta terça-feira, para a Eslovénia.

A seleção inglesa, treinada por Aidy Boothroyd, é uma das adversárias de Portugal no Grupo D do Europeu de sub-21, juntamente com Croácia e Suíça.

O conjunto britânico estreia-se na competição diante da Suíça, na quinta-feira, antes de defrontar Portugal, no domingo, e a Croácia, três dias depois.

O Europeu de sub-21 vai realizar-se na Hungria e na Eslovénia, sendo que, pela primeira vez, será disputado por 16 equipas e num formato diferente do habitual, com duas fases distintas, face à realização do Europeu sénior, que foi adiado para este ano, devido à pandemia de covid-19.

Entre quarta-feira e 31 de março decorrerá a fase de grupos, enquanto a fase a eliminar, que engloba quartos de final, meias-finais e final, terá lugar entre 31 de maio e 06 de junho, igualmente naqueles dois países. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para os quartos de final.