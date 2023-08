Greenwood deixa Manchester United e defende-se: "Não fiz as coisas de que fui acusado"

Internacional inglês emitiu um comunicado esta segunda-feira

Mason Greenwood não vai voltar ao Manchester United. O clube anunciou a decisão esta segunda-feira, mas garantiu que vai trabalhar com o jogador - afastado dos relvados desde o início de 2022 - no sentido de arranjar uma solução para o futuro. Recorde-se que o atleta, de 21 anos, foi absolvido dos crimes de agressão física e sexual, depois de ver as queixas e acusações retiradas, no início deste ano.

O jogador confirmou que está de saída e, em comunicado, defendeu-se, garantindo que não fez as coisas de que foi acusado.

"Começo por dizer que percebo que as pessoas me julguem por aquilo que viram e ouviram nas redes sociais, e sei que vão pensar o pior. Fui criado com o ensinamento de que a violência ou o abuso em qualquer relação é errado, não fiz as coisas de que fui acusado, e, em fevereiro, fui absolvido de todas as acusações. No entanto, aceito plenamente que cometi erros na minha relação, e assumo a minha parte de responsabilidade pelas situações que levaram à publicação nas redes sociais. Estou a aprender a perceber as minhas responsabilidades de ser um bom exemplo jogador profissional, e estou focado na grande responsabilidade de ser pai, assim como um bom companheiro, prosseguiu", começou por dizer.

"A decisão de hoje foi tomada em colaboração entre o Manchester United, a minha família e eu. A melhor decisão para todos nós é continuar a minha carreira fora de Old Trafford, onde a minha presença não será uma distração para o clube. Agradeço ao clube pelo apoio desde que cheguei, com sete anos. Haverá sempre uma parte de mim que é United. Pretendo ser um melhor jogador, mas, mais importante, um bom pai, uma boa pessoa, e usar os meus talentos de uma maneira positiva, dentro e fora do relvado", concluiu.

Mason Greenwood havia sido acusado de tentativa de violação, conduta controladora e abusiva, e agressão pelo Ministério Público inglês, no ano de 2022. O jogador então do Manchester United estava a contas com três acusações de uma mesma vítima. A ex-namorada chegou a divulgar, nas redes sociais, imagens e vídeos que serviram como prova. O atleta, de 21 anos, foi, então, depois absolvido dos crimes de agressão física e sexual, após ver as queixas e acusações retiradas, no início deste ano. Estava suspenso pelo Manchester United desde março de 2022.