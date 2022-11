Carta de jovem adepto, com uma deficiência, do Manchester City tocou internacional inglês, que prometeu festejar pelo pequeno Finlay. Marcou o sexto golo da seleção inglesa e cumpriu a promessa, numa história que toca em particular o antigo jogador do Villa, que tem uma irmã com o mesmo problema

He kept his promise! @JackGrealish | @citcmancity https://t.co/oyHEENjTma pic.twitter.com/zWvRKddOhR - Manchester City (@ManCity) November 21, 2022