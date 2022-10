Grealish e as famosas festas de verão: "Eu gosto de divertir-me, não vou mentir"

O extremo inglês do Manchester City concedeu uma entrevista ao jornal L'Équipe, na qual abordou vários temas, desde Erling Haaland, Pep Guardiola e as famosas festas em que participou durante o verão.

Jack Grealish, extremo inglês do Manchester City, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao jornal L'Équipe, na qual aborda vários tópicos que muita tinta têm feito correr na Imprensa britânica.

Questionado sobre os números anormais de Erling Haaland - 22 golos e três assistências em 16 jogos - o médio considerou que o "predador" norueguês é "possivelmente o melhor jogador do mundo, ao lado de Mbappé".

"A forma como jogamos, com muitos cruzamentos para a área, é perfeita para ele. Ele é um predador, tu dás-lhe a mínima oportunidade e bam! Ele marca. É um avançado muito dotado, mas mantém-se humilde. A verdade é que Erling já pertence à conversa dos melhores avançados do mundo, junto de [Harry] Kane, [Robert] Lewandowski e [Karim] Benzema", sentencia.

Já sobre Pep Guardiola, Grealish revelou que desfruta de muito menos liberdade, em termos de posicionamento em campo, do que a que tinha no Aston Villa, mas recusa criticar o espanhol, a quem atribui o título de "melhor treinador".

"Com Pep é diferente. Ele diz-me para ser livre, mas dentro de algo estruturado, com posicionamento preciso no campo. Com ele, quando estás à esquerda, ficas na esquerda. Mas obviamente que não me estou a queixar", sublinha o internacional inglês.

Por fim, as festas. Nos festejos do bicampeonato do City, conquistado na temporada passada, Grealish foi um dos jogadores mais visados pela Imprensa inglesa, com o mesmo a suceder durante o período em que esteve de férias.

"Sim, eu gosto de sair, divertir-me, festejar... quando é o momento adequado para fazê-lo. Não vou mentir e dizer que não é isso acontece. Mas a minha prioridade é o futebol, é a minha paixão", destaca, antes de resumir como foram as suas férias de verão.

"No fim da temporada passada, ganhei o campeonato com o City e tirei uma bem merecidas férias em Ibiza. Depois voltei 15 dias em junho para jogar com a seleção e depois voltei de férias, que também acho que tenham sido bem merecidas em Las Vegas. Mais tarde, estava na Grécia com a minha namorada e publiquei uma fotografia a fazer exercício, porque era o que estava a fazer naquele momento. Não foi uma tentativa de mudar a imagem [nos media]. Eu não quero saber do que dizem sobre o que fiz em Las Vegas", sentenciou Grealish.