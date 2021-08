Grealish e a ida para Manchester: "Melhor equipa do país, sonho tornado realidade"

Centrocampista britânico vai atuar pelo atual campeão da Premier League em título nas próximas seis temporadas

Anunciado, esta quinta-feira, como reforço da equipa do Manchester City para a nova época, o médio inglês Jack Grealish assumiu, em declarações aos meios do clube, muita felicidade por ter, conforme descreveu, cumprido um sonho de carreira.

"Estou incrivelmente feliz por me juntar ao Manchester City. É a melhor equipa do país, com um treinador considerado como o melhor do mundo. É um sonho tornado realidade fazer parte deste clube", começou por afirmar o antigo atleta do Aston Villa.

Grealish enalteceu também o upgrade competitivo que Pep Guardiola implementou no Manchester City, progressivamente desde 2016, e sublinhou a realização sentida por passar a trabalhar, muito em breve, às ordens do treinador espanhol.

"Pep [Guardiola] levou-os para o nível seguinte e o futebol que esta equipa joga é o mais excitante da Europa. Jogar para Pep e aprender com ele vai ser especial e é algo que qualquer futebolista de topo desejaria", completou o médio internacional por Inglaterra.

Jack Grealish, de 25 anos de idade, assinou um contrato válido para as próximas seis temporadas com o Manchester City, ficará com a camisola '10' dos citizens e terá custado, segundo a Imprensa inglesa, cerca de 120 milhões de euros.