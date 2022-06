Grealish diverte-se nas férias em Las Vegas com muitas extravagâncias

Tabloide inglês The Sun acompanha de perto as férias de Jack Grealish, jogador do Manchester City da seleção inglesa.

Depois de uma época desgastante, Jack Grealish, médio do Manchester City, desfruta de alguns dias de férias em Las Vegas. E o jornal britânico The Sun tem seguido de perto o craque da seleção inglesa.

Esta segunda-feira, o tabloide revela alguns pormenores das excêntricas férias do futebolista, que foi visto sem a namorada e acompanhado de mulheres na piscina.

Em imagens reveladas por aquele jornal, é possível ver Grealish a divertir-se com um grupo de amigos na piscina e a beber champanhe. Mas não um champanhe qualquer - foram quatro garrafas e cada uma a custar mais de 3500 euros, de acordo com o The Sun.

Noutro momento, o médio pagou mais de 92 mil euros numa zona VIP de uma discoteca, onde o grupo de amigos terá usufruído de 116 garrafas de champanhe.

Por cada noite no hotel em que está hospedado, Grealish paga 5800 euros, sensivelmente.

Declan Rice, centrocampista do West Ham, e Andry Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, também estão no mesmo local.