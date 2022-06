Grealish: "Acabei de ganhar a Premier League, porque é que não posso ir de férias?"

Internacional inglês foi alvo de críticas após os festejos de final de época dos citizens.

Jack Grealish foi um dos elementos mais animados do Manchester City durante os festejos da conquista da Premier League, o que motivou algumas críticas na direção do internacional inglês, que garante esta sexta-feira não estar preocupado com as mesmas.

Em declarações ao The Mirror, o extremo inglês, que custou cerca de 116 milhões de euros aos cofres do City no verão passado, começou por abordar a pressão de que o preço lhe colocou sobre os ombros.

"Eu tento não deixar que nada entre na minha cabeça. Enquanto estiver a desfrutar de jogar futebol e da minha vida fora dos relvados, vou fazer boas exibições. Espero conseguir que isso aconteça nas próximas semanas", referiu o extremo de 26 anos, que começou a dar nas vistas no Aston Villa.

"Posso ser o jogador britânico mais caro da história, mas também sou o Jack de Solihull [cidade-natal] que os meus amigos e a minha família conhecem. Nunca deixarei que isso mude, independentemente do que disserem", acrescentou.

Sobre quem lhe aponta o dedo devido a ter festejado efusivamente a conquista da Premier League, Grealish garante que, se se tratasse de outro jogador, as palavras negativas não surgiriam com tanta facilidade.

"Sei que havia pessoas a dizer na semana passada: 'Oh, ele está a abusar'. E o que tem? Acabei de ganhar a Premier League, é um sonho tornado realidade. Porque é que não posso ir de férias? Existem pessoas que estão em Inglaterra comigo e que foram para Las Vegas, Ibiza, Marbella, todos esses lugares, e ninguém disse uma palavra. Como sou eu, as pessoas começam a falar", considerou Grealish.

Jack Grealish, na época de estreia no Manchester City, não conseguiu estabelecer-se como um titular indiscutível para Pep Guardiola, somando ainda assim seis golos e quatro assistências em 39 jogos disputados no campeão inglês.