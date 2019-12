Grandes elogios ao trabalho de Jesus vindos do Liverpool: "Os outros estão muito atrás"

Alisson, guarda-redes do Liverpool, salientou a forma como o Flamengo se bateu na final do Mundial de Clubes.

O Liverpool levou para Inglaterra o troféu de campeão, mas na retina do planeta do futebol ficou também a exibição do Flamengo na final do campeonato mundial de clubes.

Alisson, guarda-redes dos "reds", teceu rasgados elogios à postura do campeão brasileiro e sul-americano no encontro decisivo. "Nós, brasileiros, temos trabalhado muito com a seleção para valorizar o nosso futebol. Conseguimos vencer a Copa América. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas a maneira como o Flamengo jogou demonstrou que uma equipa organizada, com um bom treinador, com jogadores que se dedicam, que correm, com seriedade, o Brasil pode evoluir muito", afiançou o internacional canarinho, prosseguindo com uma avaliação francamente positiva ao trabalho desenvolvido por Jorge Jesus ao leme do emblema rubro-negro.

"As outras equipas estão muito atrás do Flamengo, pelo pouco que tenho acompanhado. Existem algumas equipas que estão ali no topo, o Santos, o Palmeiras, o Athletico Paranaense, que ganhou a Copa do Brasil. O próprio Internacional tem muito a melhorar, o Grémio está em um bom nível. Mas ainda há muito para melhorar", acrescentou Alisson, que ficou satisfeito com o "equilíbrio" ao longo do jogo entre Liverpool e Fla.