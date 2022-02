Grande noite para o Nápoles: vence a Lázio e está no topo da Serie A

Campeonato italiano tem um novo líder.

O Nápoles é o novo líder da Liga italiana de futebol, ao ganhar no Estádio Olímpico de Roma à Lázio, por 2-1, numa jornada em que ultrapassa na tabela AC Milão e Inter Milão, que empataram.

O último jogo deste domingo da 27.ª jornada da Série A foi espetacular, com a vitória napolitana a surgir mesmo no fim, ao minuto 90+4, com um grande golo do espanhol Fabián Ruiz, antigo jogador do Bétis.

Com a consciência de que chegavam a líderes em caso de vitória, os visitantes estiveram melhor na partida e chegaram à vantagem aos 62 minutos, graças a Lorenzo Insigne. Um pouco 'contra a corrente', o espanhol Pedro empatou aos 88 minutos, ficando então a sensação de que também em Roma o jogo ia terminar empatado.

Na sexta-feira, o AC Milan tinha empatado 1-1 na receção à Udinese e a visita do Inter Milão a Génova saldou-se num nulo, pelo que o sucesso do 'onze' de Luciano Spalletti vale a liderança, com os mesmos 57 pontos do que o AC Milan (e vantagem no confronto direto) e mais dois do que o Inter.

O jogo foi intenso e emocionante e teve um final à altura, com remate de Ruiz muito colocado, a corresponder a uma assistência perfeita do capitão Lorenzo Insinge, o jogador mais influente da sua equipa.

A vitória e a liderança do campeonato, quando já ninguém contava com isso, deixou em delírio os adeptos da equipa visitante, que assim recupera um pouco de confiança após a derrota caseira com o Barcelona, para a Liga Europa.

Insigne já tinha sido essencial ao minuto 62, com o primeiro golo, também ele um remate de meia distância, colocado, fora do alcance de Strakosha.

Volvidos sete minutos, o capitão do Nápoles voltou a marcar, mas o videoárbitro detetou fora de jogo e o golo foi anulado.

O português Mário Rui, a cumprir a nona época ao serviço do Nápoles, foi titular e viu cartão amarelo, aos 90+3 minutos.