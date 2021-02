Grande elogio a reforço dos Wolves: "É grande e forte, tem sido fantástico"

Willian José, avançado do Wolverhampton

Conor Coady, capitão do Wolverhampton, faz um balanço francamente positivo dos primeiros tempos de Willian José no Molineux.

Com Raúl Jiménez a recuperar de uma fratura no crânio e Fábio Silva em processo de adaptação ao futebol inglês, o Wolverhampton contratou o avançado Willian José no mercado de inverno, que rumou ao Molineux por empréstimo da Real Sociedad.

O brasileiro tem sido opção regular de Nuno Espírito Santo e, apesar de ainda não ter marcado qualquer golo com a camisola dos Wolves, já criou impacto positivo entre os companheiros de equipa. Quem o garante é Conor Coady, capitão de equipa, que teceu rasgados elogios às qualidades de Willian.

"Tentamos construir jogo a partir da defesa, mas com ele podemos jogar mais direto. Recebe a bola com o peito e é grande e forte. Segura a bola. Dá-nos muito, assim como os outros avançados do plantel. Tem sido fantástico desde que chegou", começou por referir o internacional inglês, citado pelo Express & Star. E continuou:

"Continua a aprender, é um rapaz fantástico e podemos ver que está a melhorar a cada jogo. O que ele dá à equipa é brilhante, queremos que o primeiro golo surja em breve. O mais importante é ajudar a equipa", acrescentou Coady.

De referi que Willian José, de 29 anos, tem 1,89 metros de altura.