Grande da Premier League já apresentou projeto a Mac Allister

Médio argentino deve abandonar o Brighton. Liverpool é um dos vários interessados

Alexis Mac Allister continua a ser um dos jogadores mais pretendidos do Brighton. Numa altura em que parece que a saída no final da época é o cenário mais provável, até pelas declarações do jogador, o Liverpool surge como um dos principais interessados.

De acordo com Fabrizio Romano, o campeão do Mundo de seleções já recebeu uma proposta do Liverpool. Os reds apresentaram ao jogador o projeto e as condições salariais, esperando-se uma resposta nas próximas semanas.

No Brighton desde 2020, Mac Allister é uma das grandes figuras do clube. O médio leva já mais de 100 jogos por uma das grandes sensações da temporada, em Inglaterra.