Granada de Rui Silva igualou registo do Bayern

Andaluzes somam oito vitórias em dez jogos realizados esta época. Real Sociedad isolada na frente

O Granada está a fazer a melhor época da sua história na liga espanhola, somando no domingo uma vitória por 1-0 em casa do Getafe que o leva a ocupar a terceira posição da tabela, em igualdade pontual com o Real Madrid, que é segundo. O clube soma agora 13 pontos, que passa a ser o seu novo máximo ao fim de seis jogos (tem uma jornada em atraso) nas 25 épocas que já tem no escalão máximo.

Registo a destacar é também o número de vitórias do Granada, que já vai em oito, nas dez partidas efetuadas em todas as provas. Nas cinco principais ligas europeias, só o Bayern tem tantos triunfos (oito), embora com menos um jogo disputado.

Este jogo em Getafe entra assim para a história do clube e com um jogador português no onze: o guarda-redes Rui Silva, que mais uma vez manteve a baliza inviolada ao fim de 90 minutos. No banco esteve o outro guardião português do plantel, João Costa. Domingos Duarte é habitual titular, mas desta vez não jogou por estar a recuperar de lesão. O único golo surgiu num penálti polémico, apontado por Montoro.

Mas outra equipa a protagonizar época sensacional em Espanha é a Real Sociedad, que no domingo assumiu a liderança isolada da competição ao receber e vencer o Huesca por 4-1. Os bascos beneficiaram do empate concedido em Cádis pelo Villarreal, que assim desceu para quarto. Na Real Sociedad, dois foram os heróis do jogo: o avançado Odriozola a bisar e o médio David Silva, que aos 34 anos encantou todos com duas assistências, uma delas num brilhante passe a isolar Portu.